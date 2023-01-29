AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, kayıt dönemi ne zaman bitecek? Gözler açık lise sınav duyurusunda

AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. MEB tarafından yayımlanan kılavuz sonrasında AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. 13 Ocak-20 Mart tarihleri arasında tamamlanacak olan kayıt işlemlerinin ardından sınav tarihi gündeme gelecek. Peki, açık lise (AÖL) sınavları ne zaman?



AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



AÖL kayıt yenileme sürecinin başlamasının ardından 2. dönem sınav tarihlerinin paylaşılması bekleniyor.



Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında uygulanmıştı. Sınavların, daha önceki dönemlerde olduğu gibi AÖL Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden online olarak düzenlenmesi bekleniyor.

AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri duyuruldu.



Buna göre; AÖL 2022-2. Dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt iş ve işlemleri 20 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar ekteki kılavuzlar doğrultusunda yapılacak.



AÖL İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN



AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN



AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?



AÖL ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)



Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme Sınav katılım Ücretini ödemek zorundadır. Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)



Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)