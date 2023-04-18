AÖL 2. Dönem sınavları online mı yapılacak?  AÖL 2. Dönem sınavına katılım hakkında ayrıntılar

SINAVA KATILIM NASIL SAĞLANIR?

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklar.

Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk.süre uygulanacak.

Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine “Sınavı Bitir” butonu olacaktır.

