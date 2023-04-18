AÖL 2. Dönem sınavları online mı yapılacak?  AÖL 2. Dönem sınavına katılım hakkında ayrıntılar

Yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları için online (çevrim içi)sınav sistemi 24.04.2023 (saat 09.30’dan) – 30.04.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacak.
MEB Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem online (çevrim içi) sınavlarına; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2.dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemini yaptıran aktif öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) katılabilecektir.
Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır. Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.
SINAVA KATILIM NASIL SAĞLANIR?
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklar.
Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk.süre uygulanacak.
Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.
Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine “Sınavı Bitir” butonu olacaktır.