AÖL 2024-2025 1. dönem yazılı sınav duyurusu: AÖL 1.dönem sınavları ne zaman?

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2024-2025 1. dönem yazılı sınav duyurusu geldi. Takvime göre, 3 oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavları aralık ayında yapılacak. Peki, AÖL 1.dönem sınavları ne zaman?

AÖL 2024-2025 1. dönem yazılı sınav duyurusu: AÖL 1.dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarına dair ayrıntılar paylaşıldı. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

3 oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. 1. dönem yazılı sınav tarihleri

1. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00

2. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14:00

3. Oturum 22 Aralık 2024 Pazar saat 10.00

AÖL 2024-2025 1. dönem yazılı sınav duyurusu: AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ HAKKINDA

Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet..gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

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