AÖL 2024-2025 1. dönem yazılı sınav duyurusu: AÖL 1.dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarına dair ayrıntılar paylaşıldı. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.



3 oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri



1. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00



2. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14:00



3. Oturum 22 Aralık 2024 Pazar saat 10.00

