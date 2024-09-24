AÖL 2024-2025 dönemi takvimi: AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman?

AÖL YENİ DÖNEM SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ



1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.