AÖL 2024-2025 dönemi takvimi: AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman?

AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1.dönem sınav takvimi yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Takvime göre, AÖL ilk dönem sınavları aralık ayında yapılacak. Peki, AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman başlayacak?

AÖL 2024-2025 dönemi takvimi: AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman?

2024-2025 dönemi takvimiyle 1. dönem sınavlarının tarihleri duyuruldu. Sınav tarihlerinin paylaşıldığı yazılı duyuruda sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih de paylaşıldı. 

AÖL 2024-2025 dönemi takvimi: AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman? - 1

YENİ DÖNEM SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL 2024-2025 dönemi takvimi: AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman? - 2

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler aolweb..gov.tr/ogrenci_giris.aspx' internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

Öne Çıkan Video

NTV ekibi olay yerinde: Ümraniye'de suç makinesi, polisi şehit etti

EĞİTİM HABERLERİ

ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES başvuru takvimi

ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES başvuru takvimi

Millî Eğitim Bakanlığı "Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı" Yarışma Sınavı Duyurusu: Sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

Millî Eğitim Bakanlığı "Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı" Yarışma Sınavı Duyurusu: Sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuru tarihleri belli oldu: TEV burs başvurusu nasıl yapılır? TEV bursu ne kadar?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuru tarihleri belli oldu: TEV burs başvurusu nasıl yapılır? TEV bursu ne kadar?

MEB öğretmenlere eğitim ödeneği ödemesi: Eğitim ödeneği ne zaman hesaplara yatacak?

MEB öğretmenlere eğitim ödeneği ödemesi: Eğitim ödeneği ne zaman hesaplara yatacak?

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi

2025 sömestr tatili ne zaman? İşte yarıyıl tatili başlangıç takvimi

2025 sömestr tatili ne zaman? İşte yarıyıl tatili başlangıç takvimi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...