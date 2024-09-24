AÖL 2024-2025 dönemi takvimi: AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman?

AÖL 2024-2025 dönemi takvimiyle 1. dönem sınavlarının tarihleri duyuruldu. Sınav tarihlerinin paylaşıldığı yazılı duyuruda sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih de paylaşıldı.
AÖL YENİ DÖNEM SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx' internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.
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