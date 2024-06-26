AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3.dönem sınavları temmuz ayında gerçekleştirilecek.
Açık lise 3. dönem yazılı sınavları üç oturumda şu tarihler uygulanacak:
1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Öğrenciler yazılı sınav için giriş belgelerini 15 Temmuz itibariyle https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden elde edecek.
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 23 Temmuz 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.
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