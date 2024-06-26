AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3.dönem sınavlarına kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) yayımladığı duyuruyla AÖL sınav yerlerinin açıklanacağı tarih hakkında bilgilendirme yaptı. Peki, AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu

Açık Öğretim Lisesi () 3.dönem sınavları temmuz ayında gerçekleştirilecek. 

Açık lise 3. dönem yazılı sınavları üç oturumda şu tarihler uygulanacak:

1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu - 1

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Öğrenciler yazılı sınav için giriş belgelerini 15 Temmuz itibariyle https://aolweb..gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden elde edecek.

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 23 Temmuz 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.

AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu - 2

3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

3. dönem sınavlarına giren öğrenciler 14 Ağustos 2024 tarihinde https://aolweb..gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden görüntülenecek.

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