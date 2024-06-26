AÖL 3.dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3.dönem sınavları temmuz ayında gerçekleştirilecek.



Açık lise 3. dönem yazılı sınavları üç oturumda şu tarihler uygulanacak:



1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

