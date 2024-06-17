AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? AÖL sınav yerlerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL 3. dönem sınav tarihleri temmuz ayında gerçekleştirilecek. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? AÖL sınav yerleri nasıl öğrenilir?

AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? AÖL sınav yerlerine ilişkin açıklama

Açık Lise () 3. dönem sınavları için geri sayım sürerken sınav giriş belgelerine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Buna göre; Açık lise 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? AÖL sınav yerlerine ilişkin açıklama - 1

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Adaylar sınav giriş belgelerini 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri https://aolweb..gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden elde edecek.

AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? AÖL sınav yerlerine ilişkin açıklama - 2

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, Sınav Giriş Belgelerine aolweb..gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilir.
Sınav Giriş Belgesinde fotoğraf bulunması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrencilerin irtibat bürolarına müracaat ederek fotoğraflarını sisteme ekletmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerin Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir. Sınav Giriş Belgesinde belirtilen okul ve salonda sınava girileceğini unutmayınız. Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

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