AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanır? AÖL sınav yerlerine ilişkin açıklama

Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları için geri sayım sürerken sınav giriş belgelerine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Buna göre; Açık lise 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanacak.



AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?



Adaylar sınav giriş belgelerini 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden elde edecek.

