AÖL 3.dönem sınav oturumları saat kaçta yapılacak? (AÖL saati ve süresi)

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek.

AÖL 3.DÖNEM OTURUMLARI HAKKINDA

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı yurt dışında (KKTC hariç) bulunan öğrenciler, engelli öğrenciler ile Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri ve Açık Öğretim Okullarında Kayıtlı Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerin 2023-

2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavı



SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ



1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da



2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,



3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da, 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

SORU - CEVAP DUYURUSU

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 23 Temmuz 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.