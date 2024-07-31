AÖL 3. dönem sınav sonuçları: Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Yayımlanan sınav duyurusuna göre, AÖL 3.dönem sınav sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. İşte, AÖL 3. Dönem sınav sonuç tarihi...



Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı.



AÖL 3.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Sınav sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren öğrenilecek. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden ilan edilecek.



Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.



AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?



Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.



Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.



Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.