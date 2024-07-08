AÖL 3.dönem sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı yurt dışında (KKTC hariç) bulunan öğrenciler, engelliöğrenciler ile Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık ÖğretimLisesi Öğrencileri ve Açık Öğretim Okullarında Kayıtlı Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerin 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınav takvimi belli oldu. Takvime göre, AÖL 3.dönem sınavları temmuz ayında yapılacak.

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek.