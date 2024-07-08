AÖL 3.dönem sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. AÖL 3.dönem sınavlarına katılım sağlayacak olan adaylar bir yandan son hazırlıklarını yaparken bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. AÖL 3.dönem sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL 3.dönem sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı yurt dışında (KKTC hariç) bulunan öğrenciler, engelliöğrenciler ile Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık ÖğretimLisesi Öğrencileri ve Açık Öğretim Okullarında Kayıtlı Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerin 2023-2024 Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınav takvimi belli oldu. Takvime göre, 3.dönem sınavları temmuz ayında yapılacak.

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek.

AÖL 3.dönem sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi - 1

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL 3.dönem sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi - 2

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet..gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

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