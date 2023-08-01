AÖL 3. dönem sınavları devam ediyor (AÖL sınav tarihleri) Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak.