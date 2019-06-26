Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre AÖL 3. dönem sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. Peki AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak. İşte AÖL 3.dönem sınavları için merak edilenler...



AÖL 3 DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklama göre AÖL 3.dönem sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.



AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ



6-7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşecek olan AÖL 3.dönem sınavlarına sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler giremeyecek.



Sınav giriş belgesi ise MEB'in resmi sitesinde 3 Temmuz'da duyurulacak. Öğrenciler MEB'in resmi sitesine giriş yaparak belgesi temin edebilecekler.



AÖL 3.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018-2019 akademik takvime göre 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan AÖL 3.dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?



2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos ile 27 ağustos tarihleri arasında yapılacak.

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 21 Ağustos 2019



I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 18 Ekim 2019



I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması :04 Aralık 2019



SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER



-Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı

-Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi

-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)



-Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.

