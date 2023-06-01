AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? (2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri)

Açık lise 3. dönem sınavları için tarih araştırmaları başladı. 16 Mayıs tarihinde başlayan AÖL kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran'da sona erecek. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?



AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav uygulama takvimi henüz belli olmadı.



Geçtiğimiz yıl 3. dönem sınavları temmuz ayında uygulanmıştı. Bu yılın 3. dönem sınavlarının da temmuz ayı içerisinde uygulanması bekleniyor.



AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ



AÖL 2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri 16 Mayıs 2023 tarihi itibariyle başladı. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.



Yapılan açıklamada; "2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.(Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır)



Örgün ortaöğretim kurumlarında, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınıf atlatma işlemleri tamamlanmadığından ortaöğretimde e-okul sisteminde halen öğrencilik durumu aktif olan öğrenciler 2022/3 dönemi için Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıramayacaktır." denildi.



AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?



Kayıt yenileme kılavuzunda sürecin nasıl ilerleyeceği şu sözlerle dile getirildi; "Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ancak kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.



Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır."