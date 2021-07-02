AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? (AÖL sınavları online mı yapılacak?)

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan açık lise kayıt yenileme işlemleri, tam kapanma dönemine denk gelmesi sebebiyle ertelenmişti.

Bu kapsamda AÖL kayıt yenileme işlemlerinin, 17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihleri arasında yapıldı.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık Lise 3. dönem sınavlarının, 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapılacak.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir.



Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.



Yeni (ilk) kayıt olan öğrencilerin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kendilerine ait biyometrik fotoğraflarını sisteme taratmaları gerekmektedir.



Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine geçiş (nakil) yapacak öğrencilerden e- okulda bilgisi olan öğrenciler hariç olmak üzere, ilk kayıt evrağına göre sistemde tasdikname-öğrenim durum belgesi veya ilköğretim-ortaokul mezuniyet belgesi veya yurtdışı denklik belgesi taralı olmayanların geçişleri engellenecektir. Bu durumdaki öğrencilerin ilgili belgelerini sisteme tarattırmaları gerekmektedir. Belgeler sistemde ilgili alana tarandıktan sonra geçiş (nakil) işlemi yapılacaktır.