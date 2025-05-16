AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB AÖL 3.dönem sınav takvimini paylaştı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 3.dönem sınav takvimini paylaştı. Takvime göre, AÖL 3.dönem sınavları temmuz ayında gerçekleşecek. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte MEB AÖL 3.dönem sınav takviminin ayrıntıları...
2024-2025 eğitim öğretim ikinci yarısının son haftalarında AÖL 3. dönem sınav tarihleri gündeme geldi. AÖL'e kayıtlı birçok öğrenci sınav sürecinin ayrıntılarını araştırıyor.
AÖL 3.DÖNEM DINAV TAKVİMİ
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Açık Lise sınav giriş belgesi 14 Temmuz 2025 tarihinde internet üzerinden yayınlanacak. Sınava katılacak öğrenciler sınav giriş belgelerini https://aolweb.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden çıkarabilecekler.
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