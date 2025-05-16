AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB AÖL 3.dönem sınav takvimini paylaştı

2024-2025 eğitim öğretim ikinci yarısının son haftalarında AÖL 3. dönem sınav tarihleri gündeme geldi. AÖL'e kayıtlı birçok öğrenci sınav sürecinin ayrıntılarını araştırıyor.

AÖL 3.DÖNEM DINAV TAKVİMİ



Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.



AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?



Açık Lise sınav giriş belgesi 14 Temmuz 2025 tarihinde internet üzerinden yayınlanacak. Sınava katılacak öğrenciler sınav giriş belgelerini https://aolweb.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden çıkarabilecekler.



