AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB tarih verdi mi? (2023 AÖL sınav takvimi)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları, lise eğitimlerine açık lise üzerinden devam eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan AÖL sınavlarının temmuz ayında yapılacağı duyurulmuştu fakat net tarih açıklanmamıştı. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB tarih verdi mi?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB tarih verdi mi? (2023 AÖL sınav takvimi)

sınavlarının ne zaman yapılacağı, binlerce açık öğrencisi tarafından merakla araştırılıyor. AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak gerçekleştirilmesi beklenirken, gözler 'den gelecek tarih açıklamasına çevrildi. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB tarih verdi mi?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem açık lise sınavları temmuz ayında yapılacak. Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.

Fakat sınav tarihleriyle ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB tarih verdi mi? (2023 AÖL sınav takvimi) - 1

SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Bir önceki AÖL sınavları çevrim içi (online) olarak yapılmıştı.

AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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