AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB tarih verdi mi? (2023 AÖL sınav takvimi)

AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı, binlerce açık lise öğrencisi tarafından merakla araştırılıyor. AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak gerçekleştirilmesi beklenirken, gözler MEB'den gelecek tarih açıklamasına çevrildi. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB tarih verdi mi?



AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem açık lise sınavları temmuz ayında yapılacak. Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.



Fakat sınav tarihleriyle ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?



Bir önceki AÖL sınavları çevrim içi (online) olarak yapılmıştı.



AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.