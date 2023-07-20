AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? 2023 AÖL 3. dönem sınavları için tarih belli oldu

Açık lisede eğitim gören binlerce öğrenci, AÖL 3. dönem sınav tarihleri için sorgulama yapmaya devam ediyor. MEB tarafından yayımlanan 2023 AÖL sınav takvimi sonrasında 3. dönem sınavları için tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.



AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, ONLİNE MI?



AÖL 3. dönem online sınavları normal öğrenciler için 28 Temmuz Cuma günü başlayacak.



Açıköğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları;



28 Temmuz 2023 saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihlerinde saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN SINAV SÜRECİ



Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin sınavları farklı tarihlerde organize edilecek.



Hükümlü öğrencilerin sınavları 18 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.