AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı yapılacak? (2023 MEB AÖL sınav takvimi)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı açık liselerde, lise eğitimlerini alan ve mezuniyet diploması için sınavlara giren öğrenciler yayımlanan 2023 sınav takvimini sorguluyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı yapılacak?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı yapılacak? (2023 MEB AÖL sınav takvimi)

3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte, 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem online sınavları normal öğrenciler için 28 Temmuz Cuma günü başlayacak.

Açıköğretim Lisesi 2022-2023 ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları;

28 Temmuz 2023 saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihlerinde saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı yapılacak? (2023 MEB AÖL sınav takvimi) - 1

CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN SINAV SÜRECİ

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin sınavları farklı tarihlerde organize edilecek.

Hükümlü öğrencilerin sınavları 18 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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