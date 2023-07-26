AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı yapılacak? (2023 MEB AÖL sınav takvimi)

AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, Açıköğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte, açık lise 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



AÖL 3. dönem online sınavları normal öğrenciler için 28 Temmuz Cuma günü başlayacak.



Açıköğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları;



28 Temmuz 2023 saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihlerinde saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.