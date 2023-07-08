AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu? (2023 AÖL sınav tarihleri)

2023 AÖL 3. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 3. dönem açık lise sınavları için tarihin açıklanmasını bekleyen öğrenciler, gözlerini MEB'den gelecek açıklamaya çevirdi.



AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem açık lise sınavları temmuz ayında yapılacak. Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.



Fakat sınav tarihleriyle ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?



Bir önceki AÖL sınavları çevrim içi (online) olarak yapılmıştı.



AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

