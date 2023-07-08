AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu? (2023 AÖL sınav tarihleri)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, lise eğitim hayatını açıktan sürdüren binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak olan AÖL sınav tarihi için bekleyiş sürüyor. Peki, 2023 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu? (2023 AÖL sınav tarihleri)

2023 3. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 3. dönem açık lise sınavları için tarihin açıklanmasını bekleyen öğrenciler, gözlerini MEB'den gelecek açıklamaya çevirdi.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem açık lise sınavları temmuz ayında yapılacak. Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.

Fakat sınav tarihleriyle ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu? (2023 AÖL sınav tarihleri) - 1

SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Bir önceki AÖL sınavları çevrim içi (online) olarak yapılmıştı.

AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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