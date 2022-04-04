AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 3. dönem sınavları Açık Lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. dönem sınavları mart ayında tamamlandı.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak.

MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek.

