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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi sınav takvimini yayınladı. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yapılacak?

Haberler - ntv.com.tr 04.04.2022 - 17:04

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

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AÖL 3. dönem sınavları  öğrencilerinin gündeminde yer alıyor.

Milli Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. dönem sınavları mart ayında tamamlandı.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak.

MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e- olarak gerçekleştirilecek.

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