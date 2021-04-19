AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

25 - 29 Mart tarihleri arasında yapılan Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının ardından temmuzda AÖL 3. dönem sınavlarının yapılması bekleniyor.

19.04.2021 - 10:21

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

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Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları ise 25 - 29 Mart tarihleri arasında gerçekleşti.

AÖL 3. dönem sınavlarının 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılması bekleniyor. Ancak corona virüs nedeniyle sınavların ertelenip ertelenmeyeceği henüz netleşmedi. 

AÖL kayıt yenileme ve kayıt işlemleri için ise henüz AÖL ya da MEB'ten resmi bir açıklama yapılmadı.

Öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden T.C. kimlik numara ve şifreleri ile öğrenciler online sınava giriş yaparak her bir dersin testi için 25 dakika sürede sınavı tamamlayacaklar. 

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