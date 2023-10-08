AÖL 4. dönem ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (MEB AÖL 2022/4 ek sınav sonuç tarihi)

AÖL 2022/4 ek sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 2023 yılında yapılan YKS ve YÖS sınavlarını kazanan fakat liselerden mezun olamamış öğrenciler için yapılan AÖL ek sınavları 9 Ekim'de tamamlanacak. Peki, AÖL 4. dönem ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



AÖL EK SINAV TARİHLERİ



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan AÖL 4. dönem ek sınav takvimi sonrasında, ek sınav tarihleri belli oldu.



Buna göre; Açıköğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı 7 Ekim 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ekim 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır.



EK SINAVA KİMLER KATILACAK?



2023 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açıköğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler ek sınava katılabilecektir.



AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?



AÖL ek sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından merak ediliyor.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

