AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav tarihleri ne zaman? (AÖL sınavları online mı olacak?)

Haberler 09.06.2022 - 12:54
MEB 2022 sınav takviminde yer alan bilgilere göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı temmuz ayında gerçekleşecek.
e-Sınav olarak yapılacak olan sınavın kesin tarihi ilerleyen haftalarda açıklanacak.
AÖL 18 YAŞ VE ÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN MEZUNİYET ŞARTLARI
170 kredinin tamamlanmış olması,
Asgari 5 dönemin tamamlanmış olması,
Zorunlu / Ortak dersi kalmamış olması,
Açık öğretim lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekiyor.