AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav tarihleri ne zaman? (AÖL sınavları online mı olacak?)

MEB 2022 sınav takviminde yer alan bilgilere göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı temmuz ayında gerçekleşecek.

e-Sınav olarak yapılacak olan sınavın kesin tarihi ilerleyen haftalarda açıklanacak.

AÖL 18 YAŞ VE ÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN MEZUNİYET ŞARTLARI



170 kredinin tamamlanmış olması,



Asgari 5 dönemin tamamlanmış olması,



Zorunlu / Ortak dersi kalmamış olması,



Açık öğretim lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekiyor.