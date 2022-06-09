AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav tarihleri ne zaman? (AÖL sınavları online mı olacak?)

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınavı temmuzda gerçekleşecek. Online olarak yapıması planlanan sınavın tarihi ise henüz netleşmedi.

Haberler 09.06.2022 - 12:54

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav tarihleri ne zaman? (AÖL sınavları online mı olacak?)

MEB 2022 sınav takviminde yer alan bilgilere göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı temmuz ayında gerçekleşecek.

e- olarak yapılacak olan sınavın kesin tarihi ilerleyen haftalarda açıklanacak.

AÖL 18 YAŞ VE ÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN MEZUNİYET ŞARTLARI

170 kredinin tamamlanmış olması,

Asgari 5 dönemin tamamlanmış olması,

Zorunlu / Ortak dersi kalmamış olması,

Açık öğretim lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekiyor.

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