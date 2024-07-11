AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? AÖL sınav yerleri için açıklama

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı yurt dışında (KKTC hariç) bulunan öğrenciler, engelliöğrenciler ile Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık ÖğretimLisesi Öğrencileri ve Açık Öğretim Okullarında Kayıtlı Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerin 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınav takvimi belli oldu.



SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ



1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.