AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? AÖL sınav yerleri için açıklama

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılım sağlayacak olan öğrencilerin sınav günü AÖL sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? AÖL sınav yerleri için açıklama

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı yurt dışında (KKTC hariç) bulunan öğrenciler, engelliöğrenciler ile Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık ÖğretimLisesi Öğrencileri ve Açık Öğretim Okullarında Kayıtlı Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerin 2023-2024 Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınav takvimi belli oldu.

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? AÖL sınav yerleri için açıklama - 1

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

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