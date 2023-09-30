AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav takvimi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yayımlanan takvimle sınav tarihleri duyuruldu. Peki, AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav takvimi

Milli Bakanlığı () ( Lisesi) sınav takvimini paylaştı. Sınav takviminin paylaşmasının ardından 1. dönem sınav tarihleri de netlik kazanmış oldu.

AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav takvimi - 1

AÖL 1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınav tarihlerini açıkladı.

Buna göre;

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav takvimi - 2

SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TARİH VERDİ

Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için

https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

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