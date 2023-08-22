AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları çevrimiçi olarak tamamlandı. Sınavların üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri artış gösterdi. Peki, AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 28 Temmuz– 9 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi () sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. 

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav sonuçlarının en geç 25 Ağustos'ta ilan edilmesi bekleniyor. 

AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

AÖL için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

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