AÖL ders seçimi ne zaman bitecek? Açık Lise 1. Dönem ders seçimleri başladı

2023/1 dönem sınavı 23-24 Aralık 2023 tarihinde yüz yüze yapılacağı için 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ders seçme işlemleri başladı. Tüm gözler ise ders seçimi için belirlenen son tarihte. İşte, AÖL ders seçimine dair bilgiler...



AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTECEK?



Öğrenciler sınava katılacağı derslerin ders seçme işlemlerini 22 Ekim 2023 Pazar günü Saat 23.59'a kadar yapabilecek.



Belirtilen tarihe kadar ders seçme işlemlerini yapmayan öğrencilere sistem tarafından ders ataması yapılacak.



AÖL'DEN FOTOĞRAF UYARISI



Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemindeki "Bilgi Düzenleme" menüsü altında bulunan "Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi" nde kayıtlı olan il/ilçedeki okullarda 23 - 24 Aralık 2023 tarihlerinde sınava gireceğinizden, sınav irtibat merkezinizin güncel olmasına dikkat edilmeli.



Sınava katılabilmek için Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde biyometrik fotoğrafınızın olup olmadığını kontrol ederek, sistemde biyometrik fotoğrafı olmayan öğrencilerin Halk Eğitimi Merkezine başvurarak biyometrik fotoğraflarını sisteme yükletmeleri gerekmekte.



Sınava fotoğraflı sınav giriş belgeleriyle girilecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri olmayan öğrenciler 23 - 24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak sınavlara katılamayacak.