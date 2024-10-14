AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL ek sınav süreci devam ediyor. Ek sınav için 2-8 Ekim 2024 tarihleri arasında kayıt işlemini yaptıran öğrenciler, 12 Ekim'de başlayan sınavlara 20 Ekim'e kadar katılabilecek. Sınav sürecini geride bırakan öğrencileri merak ettiği konulardan biri de sonuç tarihi. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÇIK LİSE EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Adayların ek sınav sonuçları 24 Ekim 2024 tarihinden itibaren, https://aolweb. meb .gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden duyurulacak.

SINAV İTİRAZLARI



Öğrenciler; sorulara/cevap anahtarlarına ve/veya sınav sonucuna ilişkin itiraz başvurularını, sonuçların e-Sınav binasında yer alan bilgisayardan ve/veya sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.



Dilekçe, faks ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.



Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.



İtirazlar başvuru tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde incelenerek ilgili adaya bildirilecektir. İtirazların cevaplanmasında e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi dikkate alınacaktır.