AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL ek sınav sonuç tarihini paylaştı

Açık Öğretim Liselerinde kayıtlı öğrencilerden 2024 yılında bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak mezun olamamış öğrenciler için Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ek sınavı 12.10.2024-20.10.2024 tarihleri arasında ÖDSGM tarafından belirlenen günlerde 9 veya daha az sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için tek oturum, 9 dersten fazla sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için iki oturum olacak şekilde e Sınav uygulaması olarak gerçekleştirilecek.

Her ders için 4 seçenekli 11 soru ve her bir oturum için 120 dakika süre verilecek.

