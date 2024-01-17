AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? (2024 AÖL 2. dönem sınav tarihi)

2023-2024 AÖL kayıt takvimi, henüz 2. dönem kayıtlarını yenilememiş olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Lise eğitimlerini açık lisede sürdüren öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan AÖL sınav ve kayıt takvimini sorguluyor. İşte ayrıntılar.



AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?



Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıtları için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi duyurdu.



Buna göre; AÖL 2. dönem ilk kayıt işlemleri 4-22 Ocak tarihleri arasında tamamlanacak. Kayıt yenileme işlemleri de 4 Ocak'ta başlayıp 5 Şubat'ta sona erecek.



AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu.



AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.