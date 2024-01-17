AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? (2024 AÖL 2. dönem sınav tarihi)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceği, açık lisede eğitim gören binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL sınav takvimi sonrasında, AÖL kayıt takvimi ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek?

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? (2024 AÖL 2. dönem sınav tarihi)

2023-2024 kayıt takvimi, henüz 2. dönem kayıtlarını yenilememiş olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Lise eğitimlerini açık lisede sürdüren öğrenciler, tarafından yayımlanan AÖL sınav ve kayıt takvimini sorguluyor. İşte ayrıntılar.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

Lisesi (AÖL) kayıtları için Milli Bakanlığı (MEB) takvimi duyurdu.

Buna göre; AÖL 2. dönem ilk kayıt işlemleri 4-22 Ocak tarihleri arasında tamamlanacak. Kayıt yenileme işlemleri de 4 Ocak'ta başlayıp 5 Şubat'ta sona erecek.

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? (2024 AÖL 2. dönem sınav tarihi) - 1

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu.

AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

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