AÖL kayıt takvimi 2025-2026: Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları için MEB duyurusu bekleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimi, yüz binlerce öğrencinin gündeminde. 2024-2025 eğitim öğretim yılının 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, yeni dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, 2025-2026 AÖL kayıtları ne zaman başlayacak, süreç nasıl işleyecek?



2025-2026 AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?



Geçtiğimiz yıllarda AÖL 1. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri genellikle Ağustos sonu ve Eylül ayı ortalarında yapılmıştı. Bu nedenle 2025-2026 AÖL kayıtlarının da yine Ağustos’un son haftası itibarıyla başlaması, Eylül ayı içinde devam etmesi bekleniyor. Kesin tarihler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi duyurusu ile netlik kazanacak.



AÖL KAYITLARI NASIL YAPILIR?



Açık Lise kayıt işlemleri her yıl MEB tarafından belirlenen takvime göre yürütülüyor. AÖL’e ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler ile kayıt yenileme işlemi yaptıracak olanlar için farklı aşamalar bulunuyor:



İlk kayıt işlemleri: AÖL’e yeni kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Halk Eğitim Merkezleri (HEM) veya Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM) aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Başvuru sırasında kimlik belgesi, öğrenim belgesi ve biyometrik fotoğraf gerekiyor.



Kayıt yenileme işlemleri: Sistemde aktif öğrenciliği bulunan adaylar ise kayıt yenileme işlemlerini anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatırdıktan sonra e-Okul ve AÖL sistemi üzerinden tamamlıyor.