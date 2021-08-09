AÖL kayıt yenileme işlemleri başladı  (AÖL ek sınavlar ne zaman?)

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Uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimine devam eden öğrencilerin kayıt olduğu Açıköğretim Lisesi (AÖL) için ek sınav ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavına yönelik kayıt yenileme işlemlerinin 9 - 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Ek sınavlar ise 16 - 20 Ağustos tarihleri arasında online olarak düzenlenecek.



AÇIK LİSE EK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecek.



Ek sınav geçtiğimiz yıllarda, eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenleniyordu.

AÖL EK SINAV NEDİR?

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.