AÖL kayıt yenileme süreci devam ediyor (AÖL kayıt tarihleri)

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?



Örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 41/2 maddesi doğrultusunda yapılacak. Söz konusu yönetmelik kapsamında Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerden;



-Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden,



-Sınıf tekrarına kalanlardan, bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre öğrenim hakkı devam eden,



-Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için veya tercih yaptığı hâlde ya da herhangi bir nedenle örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmemiş olan,



-Dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduran,



doğrudan halk eğitimi merkezlerine;



diğer madde kapsamında durumlarını belgelendirenler ise kayıtlı bulundukları okullarının bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlükleri öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna başvurarak ön onay işlemini yaptırdıktan sonra kesin kayıt için en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.



Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu aktif, kayıt yenilememiş ve beklemeli durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.



Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 400 (dört yüz) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden 03 Eylül 2025 tarihinden 26 Eylül 23.59'a kadar yatırabilecektir.



Yeni kayıt ve Kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır.