AÖL kayıt yenileme tarihi uzatıldı: AÖL kayıt yenileme için son gün ne zaman?

KAYIT YENİLEME TARİHİ

Yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Ancak görülen lüzum üzerine 2023/1 dönemi için ilk kayıt ve kayıt yenileme yaptırmak isteyenler 30 Ekim 2023 tarihinden 05 Kasım 2023 tarihi saat 23.59'a kadar sınav katılım ücretini yatırmaları durumunda 30 Ekim 2023 tarihinden 6 Kasım 2023 mesai saati bitimine kadar Halk Eğitimi Merkezine başvurarak İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemlerini yaptırabileceklerdir.