AÖL kayıt yenilemeleri için son gün ne zaman? AÖL kayıt takvimi

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) Açık Öğretim Lisesi kayıt tarihleri paylaşıldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor.  Peki, AÖL kayıt yenilemeleri için son gün ne zaman?

AÖL kayıt yenilemeleri için son gün ne zaman? AÖL kayıt takvimi

Milli Bakanlığı yeni kayıt ve kayıt yenileme kılavuzunu paylaştı. Kayıt yenileme işlemi ücret ödemesi ardından otomatik olarak gerçekleştirilirken yeni kayıtlar il ve ilçe halk eğitim merkezlerinden gerçekleşecek.

AÖL kayıt yenilemeleri için son gün ne zaman? AÖL kayıt takvimi - 1

KAYIT YENİLEME TAKVİMİ

Açık lise 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi devam ediyor. tarafından yapılan takvim doğrultusunda AÖL kayıt yenilemeleri 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. 

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 300 (üç yüz) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatırılabiliyor.

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