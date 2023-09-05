AÖL kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? (2023-2024 MEB açık lise kayıt ve kayıt yenileme tarihleri)

AÖL kayıtlarıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı açık liselerde eğitim gören öğrenciler, yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini sorguluyor. Peki, 2023 AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman?



AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.



2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.



AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?



AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.



Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.