AÖL kayıtları uzatıldı mı, ne zaman bitecek? (2023 AÖL 2. dönem kayıt ve sınav tarihleri)

Açık lise kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, AÖL öğrencileri tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketlerinin ardından, MEB'in yaptığı açıklamayla birlikte AÖL 2. dönem kayıtları uzatılmıştı. Peki, AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek?



AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri duyuruldu.



Buna göre; AÖL 2022-2. Dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt iş ve işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar ekteki kılavuzlar doğrultusunda yapılacak.



AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



AÖL kayıt yenileme sürecinin başlamasının ardından 2. dönem sınav tarihlerinin paylaşılması bekleniyor.



Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında uygulanmıştı. Sınavların, daha önceki dönemlerde olduğu gibi AÖL Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden online olarak düzenlenmesi bekleniyor.