AÖL online sınava katılım nasıl sağlanır? Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav kılavuzunda yer alan ayrıntılar

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 09.12.2022 (saat 09.30’dan) - 20.12.2022 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açık kalacak.



Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.



Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

AÖL online sınavına katılım nasıl sağlanır?

Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi web sayfasında "sisteme giriş" menüsü altındaki "öğrenci girişi" sekmesini açarak sisteme girmesi gerekmektedir.



Öğrencilerimiz aşağıdaki resimdeki gibi kırmızı kutucuk içine alınmış olan anahtar resmini gördükleri zaman bağlantıları güvenlidir ve sistem üzerinden sınava katılabilirler.



Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.



Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.



Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan derslerden sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.



Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir.



Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine “Sınavı Bitir” butonu olacaktır.



Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.



Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.





DEĞERLENDİRME



Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.



AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının aralık ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor.



Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.



Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.



Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.



Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.



Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.