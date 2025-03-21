AÖL sınav giriş belgesi alma ekranı 2025: AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav ne zaman?

2025 AÖL sınav giriş belgesi alma ekranı, henüz sınav belgesini çıkartamayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları için son hazırlıklar tamamlanırken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, AÖL sınav giriş belgesi nasıl akınır?



AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 AÖL 2.dönem sınav giriş belgesi 14 Mart 2025 Cuma günü yayımlandı.



Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları için fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresinden alabilecek.



AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



1. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi- saat 10.00'da,



2. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi - saat 14.00' te ve



3. Oturumu 23 Mart 2025 Pazar - saat 10.00'da başlayacak.