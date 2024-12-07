AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav yerlerinin yayımlanacağı tarihi duyurdu
2024-2025 dönemi Açık Öğretim Lisesİ (AÖL) sınav takvimi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Takvime göre, AÖL 1.Dönem sınavları aralık ayında gerçekleşecek. Sınav tarihine kısa bir süre kalması nedeniyle gözler AÖL sınav giriş belgelerine çevrildi. MEB AÖL 1.dönem sınav yerlerinin yayımlanacağı tarihi duyurdu. Peki, AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Açık Öğretim Lisesİ (AÖL) 1.dönem sınavları için son hazırlıklarını yapan öğrencilerin gündeminde sınav giriş belgeleri var. Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. Hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor.
Takvime göre sınavlar;
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
AÖL sınav kılavuzunda sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe yer verildi. AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.
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