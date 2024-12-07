AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav yerlerinin yayımlanacağı tarihi duyurdu

Açık Öğretim Lisesİ ( AÖL ) 1.dönem sınavları için son hazırlıklarını yapan öğrencilerin gündeminde sınav giriş belgeleri var. Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. Hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor.

Takvime göre sınavlar;



1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.