AÖL sınav giriş belgesi sorgulama 2025: MEB AÖL sınav yerleri açıklandı mı?

AÖL sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Sınav gününde adaylar geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sınav giriş belgelerini yanlarında bulunduracak. AÖL sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde açıktan eğitim alan öğrenciler sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihi araştırıyor.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yapılacak.

AÖL sınav giriş belgesi 14 Temmuz 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL 3. DÖNEM (AÇIK LİSE) SINAV TAKVİMİ

1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da başlayacak.