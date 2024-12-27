AÖL sınav sonuç tarihi açıklandı: AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi ( AÖL ) 1. dönem sınavlarının sonuçları için geri sayım sürüyor. Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak. Alacakları notları merak eden öğrenciler, MEB'den yapılacak duyuruya kilitlendi.

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MEB’in sınav takvimine göre, AÖL sınav sonuçlarının 22 Ocak 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları, AÖL’ün resmi internet sitesi olan aol.meb.gov.tr üzerinden adaylara duyurulacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecekler.