AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınav sınavları 3 oturum halinde 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, sonuç tarihine odaklandı. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi () 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, (Milli Bakanlığı) tarafından yapılan açıklamaya odaklandı. Açık Öğretim Lisesi sınavı soru ve cevapları 27 Aralık tarihinde ilan edildi.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yayımladığı takvimle sonuç bilgisini verdi. Buna göre; Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla açıklanacak.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

Sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr adresinden yapılacak.. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuç sorgulayabilecek. 

Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.

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