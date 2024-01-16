AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav sonuç tarihi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınav sonuç tarihine yönelik araştırmalar devam ediyor. 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihleri arasında düzenlenmişti. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav sonuç tarihi

Milli Bakanlığı (MEB), tarafından yayımlanan takvim ile sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih duyuruldu. Takvime göre, aralık ayının son haftasında yapılan AÖL 1.dönem sınavının sonuçları ocak ayında paylaşılacak.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav sonuç tarihi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL 1. dönem sınav sonuç tarihini paylaşmıştı. Buna göre; Açık Öğretim Lisesi , 24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla açıklanacak.

AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.

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