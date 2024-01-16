AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yayımlanan takvim ile AÖL sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih duyuruldu. Takvime göre, aralık ayının son haftasında yapılan AÖL 1.dönem sınavının sonuçları ocak ayında paylaşılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL 1. dönem sınav sonuç tarihini paylaşmıştı. Buna göre; Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla açıklanacak. AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.