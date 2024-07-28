AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3.Dönem sınav sonuç tarihi

3.dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yayımlanan sınav duyurusuna göre, AÖL 3.dönem sınav sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL 3.Dönem sınav sonuç tarihi...

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3.Dönem sınav sonuç tarihi

Temmuz ayında düzenlenen Açık lise sınavlarının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. 20-21 Temmuz'da üç oturumda gerçekleşen sınavın sonuçları ağustos ayı ortasında ilan edilecek. 

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3.Dönem sınav sonuç tarihi - 1

3.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları ise 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren https://aolweb..gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenilecek.AÖL sonuçları Milli Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranı "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" üzerinden öğrenilebilecek.

Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.

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