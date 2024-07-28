AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3.Dönem sınav sonuç tarihi

Temmuz ayında düzenlenen Açık lise sınavlarının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. 20-21 Temmuz'da üç oturumda gerçekleşen sınavın sonuçları ağustos ayı ortasında ilan edilecek.
AÖL 3.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları ise 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenilecek.AÖL sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranı "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" üzerinden öğrenilebilecek.
Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.
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