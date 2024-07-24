AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 3.dönem sınav sonuçları için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı.
AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren adaylar AÖL sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
Yapılan açıklamada; "14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren adaylar, , öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir." denildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Açık Lise
- Aöl
- Meb
- Eğitim