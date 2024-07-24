AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 3.dönem sınav sonuçları için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ) tarafından gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi ( AÖL ) 3. Dönem sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren adaylar AÖL sınav sonuçlarını öğrenebilecek.



Yapılan açıklamada; "14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren adaylar, , öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;



Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir." denildi.