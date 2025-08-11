AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi ve AÖL 3. dönem sonuç sorgulama ekranı

2025 AÖL 3. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. MEB’in yayımladığı sınav takvimine göre AÖL sonuçları, genellikle sınavların tamamlanmasından sonraki 2-3 hafta içinde erişime açılıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla erişime açılacak.



AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Öğrenciler, belirtilen tarihten itibaren resmi sistem üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sınav sonuçlarını kolaylıkla sunabilecek.

