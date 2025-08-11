AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi ve AÖL 3. dönem sonuç sorgulama ekranı
Açıköğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 2025 yılı sınav maratonunun ardından gözlerini sonuç tarihine çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen AÖL sınavları, dönemlik olarak yapılıyor ve sınavların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlıyor. Öğrenciler, hem mezuniyet hedeflerini hem de ders geçme durumlarını görebilmek için sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. AÖL 3. dönem sınavlarına katılım sağlayan adaylar ise gözlerini sonuç tarihine çevirdi. Peki, 2025 AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 AÖL 3. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. MEB’in yayımladığı sınav takvimine göre AÖL sonuçları, genellikle sınavların tamamlanmasından sonraki 2-3 hafta içinde erişime açılıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla erişime açılacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Öğrenciler, belirtilen tarihten itibaren resmi sistem üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sınav sonuçlarını kolaylıkla sunabilecek.
SONUÇLARIN ARDINDAN YAPILACAK İŞLEMLER
Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler;
Mezuniyet için gerekli krediyi tamamlayıp tamamlamadıklarını kontrol edecek.
Geçemediği dersler için bir sonraki dönemde kayıt yenileme işlemlerini başlatacak.
MEB’in duyurduğu sınav takvimine göre yeni oturumlara hazırlanacak.
