AÖL sınav tarihleri 2023: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Tarih belli oldu mu?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için tarih araştırmaları başladı. Lise diplomalarını alabilmek için eğitim hayatlarını açık liseden devam ettiren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen AÖL sınav takvimini araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Tarih belli oldu mu?

AÖL sınav tarihleri 2023: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Tarih belli oldu mu?

Açık lise öğrencileri tarafından 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılağı sorgulanmaya devam ediyor. tarafından gerçekleştirilecek olan AÖL 3. dönem sınavları için gözler bakanlıktan yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Tarih belli oldu mu?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem sınavları Temmuz ayında yapılacak.

Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.

Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖL sınav tarihleri 2023: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Tarih belli oldu mu? - 1

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

AÖL 2. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak yapılmıştı.

AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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