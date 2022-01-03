AÖL sınav tarihleri açıklandı (AÖL sınavları yüz yüze mi olacak?)

AÖL 2022 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?



Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Sınavları, Mart 2022 tarihinde yapılacak.



AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?



Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. Dönem sınavları, e-Sınav olarak yapılacak.



Buna göre, e-Sınava katılacak öğrenciler, Bakanlık tarafından belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklar. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)