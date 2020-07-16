AÖL sınav yerleri açıklandı mı? (AÖL sınav takvimi)

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları MEB tarafından25-26 Temmuz'da yapılacak. Sınava girecek öğrenciler sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor.

ntv.com.tr 16.07.2020 - 10:02

AÖL sınav yerleri açıklandı mı? (AÖL sınav takvimi)

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Corona virüs salgını nedeniyle birçok sınav gibi Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları da ertelenmişti. MEB tarafından 4-5 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan AÖL sınavları 25-26 Temmuz'da yapılacak.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınavı ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

“Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının ‘teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır"

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav yerleri henüz açıklanmadı. 25-26 Temmuz'da yapılacak sınavın sınav giriş belgelerinin önümüzdeki hafta içinde yayınlanması bekleniyor.

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