AÖL sınav yerleri açıklandı mı? (AÖL sınav takvimi)

Corona virüs salgını nedeniyle birçok sınav gibi Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları da ertelenmişti. MEB tarafından 4-5 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan AÖL sınavları 25-26 Temmuz'da yapılacak.



AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ



2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.



2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.



2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.



AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınavı ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı;



“Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının ‘teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır"

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav yerleri henüz açıklanmadı. 25-26 Temmuz'da yapılacak sınavın sınav giriş belgelerinin önümüzdeki hafta içinde yayınlanması bekleniyor.