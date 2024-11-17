AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖL 1.Dönem sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih belli oldu
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimi belli oldu. Takvime göre, AÖL 1.dönem sınavları aralık ayının ilk haftasında gerçekleşecek. Sınav tarihine günler kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. AÖL sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih belli oldu. Peki, AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin yeni yıl için akademik takvim belli oldu. Yayımlanan kılavuzda AÖL 1.dönem sınav tarihlerine ve sınav giriş belgelelerine yönelik açıklama yapıldı. Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak.
AÖL SINAV TARİHLERİ
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
MEB takvimine göre, AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak. Sonuçlar da aynı adresten 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren görüntülenebilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber AÖL sınav yerlerini sorgulayabilecek.
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