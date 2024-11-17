AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖL 1.Dönem sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin yeni yıl için akademik takvim belli oldu. Yayımlanan kılavuzda AÖL 1.dönem sınav tarihlerine ve sınav giriş belgelelerine yönelik açıklama yapıldı. Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak.

AÖL SINAV TARİHLERİ 1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da



2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,



3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.